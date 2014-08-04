Электронные сигареты менее вредны, чем обычные - ВВС

Ученые утверждают, что замена обычных сигарет электронными может снизить смертность от связанных с курением причин, хотя долгосрочные последствия курения электронных сигарет пока неизвестны – сообщает ВВС.

В журнале «Addiction» исследователи предполагают, что оборот электронных сигарет должен регулироваться менее строго, чем оборот табака. Однако эксперты предупреждают, что поощрять их использование при отсутствии надежных данных «безрассудно».

Около 2 млн. британцев курят электронные сигареты, популярность которых растет во всем мире. Напомним, что курильщики электронных сигареты вдыхают не табачный дым, а испарения жидкого никотина.

На данный момент Всемирная организация здравоохранения и государственные власти Великобритании анализируют возможности ограничения продаж и рекламы электронных сигарет. В этой связи международная команда экспертов изучила 81 исследование по вопросам курения электронных сигарет, обращая внимание на проблемы безопасности, химические вещества в жидкости и парах, влияние на курильщиков и некурящих.

Ученые пришли к выводу, что риски для курильщиков электронных сигарет и пассивных наблюдателей гораздо ниже, чем риски от сигаретного дыма, однако предупреждают, что воздействие электронных сигарет на людей с респираторными заболеваниями полностью не известно.

Также ученые указывают на то, что электронные сигареты содержат – хоть и в гораздо меньшем количестве – некоторые из тех токсинов, которые присутствуют и в табачном дыме.

Они сообщают, что в настоящее время нет доказательств того, что употребление электронных сигарет стимулирует молодежь к переходу на курение обычных сигарет. Напротив, их анализ показывает, что переход на электронные сигареты помогает курильщикам бросить курить либо сократить потребление сигарет.

Один из авторов публикации, профессор Питер Хайек из Университета Королевы Марии в Лондоне, заявил BBC:

- Это не окончательный список рисков употребления электронных сигарет, могут обнаружиться и другие. Но регулирующие органы должны осознавать, что разрушая рынок электронных сигарет, они закрывают доступ курильщиков к более безопасной продукции.

Исследователи пришли к выводу о необходимости дальнейших и более долгосрочных исследований, сравнивающих здоровье курильщиков со здоровьем пользователей электронных сигарет.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Мартин МакКи, который не участвовал в подготовке данного исследования, заявил ВВС:

- Среди специалистов по вопросам здоровья есть определенный раскол по отношению к электронным сигаретам. Часть ученых, которые рассматривают курильщиков как людей с серьезной никотиновой зависимостью, считают электронные сигарет более безопасной альтернативой курению. Но часть специалистов очень обеспокоены вопросом безопасности электронных сигарет и отсутствием доказательств, что электронные сигареты помогают курильщикам бросить вредную привычку. Этот отчет указывает на наличие серьезных пробелов в наших знаниях по поводу электронных сигарет.

В то же время представитель организации «Общественное здоровье Англии» Мартин Докрел уверен: все больше курильщиков используют электронные сигареты, чтобы бросить курить, и есть доказательства их эффективности.

- Чтобы максимизировать выгоду для общественного здоровья и снизить риски, регулирование электронных сигарет должно быть адекватным – чтобы обеспечить более безопасную альтернативу для курильщиков, но предотвратить распространение курения электронных сигарет среди тех, кто сейчас не курит, особенно молодежи.