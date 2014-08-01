Российский сенатор погиб в Крыму под катером местного предпринимателя

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, днем 1 августа 2014 года в городе Алушта в акватории Черного моря катером, проходящем вдоль побережья, во время купания был травмирован мужчина, который от полученных травм скончался. Личность погибшего установлена, им оказался член Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации от Магаданской области Владимир Кулаков», - говорится в сообщении.

В результате организованных следственных и оперативных мероприятий установлено, что катер принадлежит частному предпринимателю. Сейчас задержан Алексей Дудка 1981 года рождения, который управлял судном.

Читайте такжеСМИ: Путин снова посетит оккупированный КрымСейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в частности, у предпринимателя изымается документация, которая регламентирует деятельность частного предприятия.

Следственными органами "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Республике Крым" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти члена Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Как сообщалось, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о возможном вводе войск в Украину.

25 июня Совет федерации отменил это разрешение.