Фирташ пообещал губернатору Тернопольщины 10 млн. грн.

Совладелец компании RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ пообещал предоставить Тернопольщине 10 млн. грн. для социальных проектов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной государственной администрации, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи бизнесмена с губернатором Юрием ЧИЖМАРЕМ. Эти средства должны пойти на реализацию нескольких социальных проектов, в частности, на решение потребностей многодетных семей, в которых воспитывается 10 и больше детей. Также, сообщает пресс-служба, Д.ФИРТАШ пообещал способствовать финансированию газификации ряда населенных пунктов Залищицкого района, ведь он является выходцем именно из этого края. “В целом речь шла о выделении около 10 млн. гривен. Это значительная сумма, и ее освоение даст возможность решить ряд неотложных вопросов, которые нуждаются в разрешении”, - цитирует Ю.ЧИЖМАРЯ пресс-служба облгосадминистрации.

Первый транш из указанной суммы в области ожидают уже до конца марта.