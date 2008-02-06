КГГА недостаточно информировала Президента о работе по «Элита-Центру»

Первый заместитель мэра Киева Анатолий ГОЛУБЧЕНКО считает, что Киевская городская государственная администрация не достаточно информировала Президента о работе, проведенной по «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не могу утверждать, что было сделано все», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, комментируя выговор Президента по поводу недостаточной работы для решения ситуации сложившейся вокруг «Элита-Центр». «Наверное, мы не достаточно информировали Президента о проведенной работе», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, добавив, что выговор Президента побудит киевскую администрацию работать в этом направлении намного лучше».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 10 обманутых инвесторов начали голодовку под стенами Секретариата Президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию относительно решения их проблемы. Еще 300 человек присоединились в поддержку голодающих. В тот же день Виктор ЮЩЕНКО издал Указ, которым объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за значительные недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилье и ослабление исполнительской дисциплины. Президент также поручил Кабинету министров создать специальную комиссию по решению проблемы пострадавших в афере “Элита-центра”.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.