Донецкая милиция ищет маньяка, который выкрал и изнасиловал несколько детей

Милиция Донецкой области готова выплатить вознаграждение за информацию о маньяке, похитившего и изнасиловавшего несколько детей.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, сотрудники правоохранительных органов продолжают вести активный розыск преступника, который совершил несколько изнасилований малолетних девочек.

Неизвестный мужчина рядом с учебными заведениями обманом или силой усаживал детей в салон автомобиля, и делал инъекции препарата. После того как потерпевшие засыпали, преступник совершал изнасилования, а затем скрывался.

Установлено, что преступник передвигался на автомобиле черного (темного) цвета с тонированными стеклами, возможные модели - ДЭУ-Ланос, Шевроле, ВАЗ-21115.

Милиция составила фоторобот преступника, согласно которому преступнику на вид 30-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью.

Милиция области гарантирует анонимность для всех предоставивших информацию о преступнике. В то же время сумма вознаграждения, которое готова выплатить милиция, пока не называется.