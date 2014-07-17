В Харькове неизвестные расстреляли инкассаторов, трое погибших

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия во время брифинга сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области Николай Фоменко.

“Погибших трое. И среди них гражданский, похоже, кассир с одного из инкассированных объектов”, - сказал он.

По словам Фоменко, сообщение о нападении на инкассаторский автомобиль на улице Садовый проезд поступило в милицию около 19.00. Он добавил, что в момент нападения в инкассаторском автомобиле было четверо человек: трое - сотрудники Государственной службы охраны и один гражданский кассир.

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Один из инкассаторов погиб на месте происшествия. Еще один инкассатор и охранник скончались в больнице. Один из инкассаторов, тот, который остался в живых, успел выскочить из атакуемого автомобиля и начал стрельбу в ответ. Несмотря на это, нападающий успел забрать из инкассаторского автомобиля сумки с деньгами, сообщил Фоменко.

После этого нападающий остановил автомобиль “Фольксваген-транспортер”, что проезжал мимо, выбросил из него водителя и, забрав транспортное средство, скрылся с места происшествия.

Фоменко отметил, что нападавший был в маске. Никто из прохожих не пострадал.

Он добавил, что в настоящее время сумма, которую успел украсть нападающий, неизвестна.

В области введен план перехвата “Сирена”.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты. Сотрудники милиции опрашивают свидетелей происшествия.