Против подчиненных Черновецкого возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одного из главных управлений Киевской горгосадминистрации, которые незаконно заключили с акционерным торговым обществом договор купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1316,5 кв. м стоимостью свыше 14 млн. грн., которая является объектом культурного наследия.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества).