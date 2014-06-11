Из-за бойкота российские производители теряют украинских покупателей

Такие результаты исследования обнародовала компания GfK Ukraine, отметив, что это данные за апрель по сравнению с мартом. В стоимостных показателях региональные различия оказались более значительными: жители центра страны потратили на российские товары в апреле на 24% меньше, чем за предыдущий месяц, киевляне и жители запада - на 16%, потребители восточных областей - на 6%, северных - на 1%, передает радио "Свобода".

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Лишь на юге страны (без учета Крыму) был зафиксирован рост расходов на товары российского производства на 1%, однако в целом в стране в апреле расходы домохозяйств на 60 категорий товаров, которые анализируются в исследовании, увеличились против предыдущего месяца на 9%.

Согласно данным потребительской панели GfK Ukraine, активно бойкот российских товаров поддержала молодежь в возрасте до 30 лет, среди которой количество покупателей российских товаров упало на 13%, тогда как в группе 50-59 лет таких было 6%, а среди тех, кому за 60 лет - на 3%.

Общественная кампания по бойкоту российских товаров началась в марте, во время аннексии Крыма. К бойкоту призвали в социальных сетях, в разных городах Украины продолжались и акции в поддержку бойкота.