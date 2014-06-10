Синоптики обещают снижение температуры и кратковременные дожди до конца недели

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует на текущую неделю прохладную погоду и кратковременные дожди по всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Эта неделя и начало следующей не должны принести каких-то неожиданностей в плане опасных природных явлений. Температурный режим будет довольно умеренным, а показатели пожарной опасности низкими», - сказал Кульбида.

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По его словам, во вторник в большинстве областей Украины пройдут небольшие дожди. На Прикарпатье, а также в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях ожидается град и усиление ветра до 20 м/с, а в Крыму, Донецкой и Луганской областях будет сухая и жаркая погода. Максимальная температура воздуха достигнет 31-33 градуса, в остальных регионах - 24-29 градусов выше ноля.

На протяжении 11-12 июня кратковременные грозовые дожди будут локальными, но пройдут практически по всех территории страны, кроме западных областей. Температурный режим снизится на 4-5 градусов, таким образом, максимальная температура составит 19-25 градусов по всей территории Украины и только на Закарпатье поднимется до 30 градусов, сообщил Кульбида.

13-16 июня, по оценкам Укргидрометцентра, сохранится такая же нестабильная погода, местами пройдут кратковременные дожди с грозами при умеренной температуре — ночью 11-16 градусов, днем 20-25 градусов тепла.