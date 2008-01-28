Тимошенко предлагает ЕС строить еще один газопровод через Черное море

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Европейскому Союзу построить новый газопровод из Туркменистана «White Stream».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

«Мы предлагаем новые транскаспийские, трансчерноморские коридоры, и мы предлагаем сделать это не перспективой двадцатилетия, а перспективой настоящего», - сказала она.

Украинский премьер отметила, что сегодня Украина предлагает создать новый газопровод, который способствовал бы диверсификации поставок энергоресурсов как в Украину, так и в Европейский Союз.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня строится много газопроводов, которые не всегда дают возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов, а некоторые из них, наоборот, усиливают зависимость от одной страны-поставщика.

Как сообщал УНИАН, идея создания газопровода «White Stream» была разработана в 2005 году и представлена Ю.ТИМОШЕНКО. Она заключается в строительстве газопровода из Туркменистана через Азербайджан в грузинский Супси, и потом по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза.

На сегодня в стадии подготовки к строительству находятся три новых газопровода, предназначенные поставлять газ в ЕС. Это проекты России: Северный (Балтийское море) и Южный (Черное море) потоки, для поставок российского газа, а также ЕС-вский газопровод Nabucco, чтобы транспортировать газ из Туркмении, Азербайджана, а в перспективе из Ирана, через территорию Турции. Газопровод "Голубой поток" с морским участком 396 км между российским побережьем (Краснодарский край) и Турцией (Самсун) - уже действует.