Россия хочет оказать жителям Востока Украины гуманитарную помощь

Министерство иностранных дел (МИД) России направило МИДу Украины ноту с предложением в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению срочной доставки российской гуманитарной помощи в затронутые конфликтом регионы.

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«Конкретные маршруты и условия транспортировки такой гуманитарной помощи могли бы быть согласованы в рабочем порядке по линии соответствующих российских и украинских ведомств», - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИДа.

В сообщении МИДа, также говорится, что им «поступают настоятельные обращения от граждан и организаций, находящихся в зоне конфликта в восточных регионах Украины, с просьбой об оказании срочной гуманитарной помощи, прежде всего медикаментами».

В МИДе России подчеркнули, что рассчитывают на максимально оперативный ответ украинской стороны.