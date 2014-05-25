Выборы 2014: длинные очереди и яркие вышиванки
21:16, 25 мая 2014Общество
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Тренд нынешних выборов - вышиванки.
Нынешние выборы запомнятся украинцам во многих странах мира, как минимум, своей массовостью. Рекордные явки на участках за рубежом и огромные очереди на участках в Украине.
Изюминкой нынешних выборов стали вышиванки, которые одевали как избиратели, так и члены избирательных комиссий.
Фотогалерея "Выборы 2014: в очередях и вышиванках"
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