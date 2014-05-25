Выборы 2014: длинные очереди и яркие вышиванки

21:16, 25 мая 2014
Общество
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Тренд нынешних выборов - вышиванки.

Нынешние выборы запомнятся украинцам во многих странах мира, как минимум, своей массовостью. Рекордные явки на участках за рубежом и огромные очереди на участках в Украине.

Изюминкой нынешних выборов стали вышиванки, которые одевали как избиратели, так и члены избирательных комиссий.

Фотогалерея "Выборы 2014: в очередях и вышиванках"

© Фото: УНИАН
© REUTERS
© Фото: УНИАН
© Виталий Уманец / facebook.com
© REUTERS
© Фото: УНИАН
© Фото: УНИАН
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© Фото: УНИАН
© Фото: УНИАН
© facebook.com
© Фото: УНИАН
Украинцы в Копенгагене
Украинцы в Копенгагене /  © Zlata Bayrachna / facebook.com
Украинцы в Мюнхене
Украинцы в Мюнхене /  © 0629.com.ua
Украинцы в Вашингтоне
Украинцы в Вашингтоне /  © Євромайдан / vk.com
Украинцы в Вашингтоне
Украинцы в Вашингтоне /  © Євромайдан Новини / facebook.com
Украинцы в Израиле
Украинцы в Израиле /  © Євромайдан / vk.com
Украинцы в Бонне
Украинцы в Бонне /  © Євромайдан / vk.com
© Євромайдан / vk.com
© Євромайдан / vk.com

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