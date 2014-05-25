Выборы 2014: длинные очереди и яркие вышиванки

Нынешние выборы запомнятся украинцам во многих странах мира, как минимум, своей массовостью. Рекордные явки на участках за рубежом и огромные очереди на участках в Украине.

Изюминкой нынешних выборов стали вышиванки, которые одевали как избиратели, так и члены избирательных комиссий.

Фотогалерея "Выборы 2014: в очередях и вышиванках"