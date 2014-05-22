Украинский павильон в Каннах пришлось расширить из-за наплыва зрителей

Еще накануне вокруг лент об украинской революции ажиотаж не утихал как среди зрителей, так и среди представителей мировых СМИ, в частности, в украинский павильон пришло столько людей, что пришлось расширять территорию за счет соседей - павильона Азербайджана. сообщает Радио Свобода.

«Мы объединили террасы с Азербайджаном, которые сказали: «наша земля - это ваша земля». Сергей Лозница начал свою пресс-конференцию с речи о своем коллеге режиссере Олеге Сенцове, которого ФСБ России задержало в Крыму. Просил поддержать и распространить информацию. А публика, которая была на пресс-показе утром, воспринимала фильм эмоционально, прониклась этой тематикой и задавала очень много вопросов, как это все в Украине было на самом деле», - рассказала координатор украинского павильона Александра Мыколышин.

Читайте такжеВ Каннах украинский павильон украсили символикой Майдана и говорят о единстве Украины«Майдан» для Сергея Лозницы стал первым фильмом в его карьере документалиста, когда режиссеру пришлось следить за событиями реальной жизни, даже не представляя, чем и когда это все может закончиться. Ради ленты, ему пришлось надолго отложить другой свой фильм о «Бабьем Яре», рассказал генеральный директор кинофестиваля «Молодость», который стал одним из организаторов украинского павильона, Андрей Халпахчи.

Фильм охватывает события 90 дней на Майдане. Эту ленту Сергей Лозница разделил на четыре части: «Пролог», «Торжество», «Боевые действия» и «Посткриптум», хотя для себя лично разделил на две: на карнавальную и трагическую. Буквально за несколько дней до премьеры команда режиссера решила добавить к фильму и саунд-трек. Им стала песня «Витя, чао».

Ранее, иностранная публика в Каннах успела посмотреть пять документальных короткометражек о Майдане: «Небесная сотня», фильмы «Кино гражданских протестов», «Черная книга Майдана», «Киев. Война на Институтской », и« Женщины Майдана ».