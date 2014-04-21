На Львовской железной дороге за сутки поездами смертельно травмированы два человека

Как сообщили сегодня УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, два трагических случая зафиксированы 19 апреля в Ривненской и Черновицкой областях.

Как отмечается в сообщении, 19 апреля тепловозом резервного маневрового поезда было применено экстренное торможение с целью предупреждения наезда на человека, который лежал возле железнодорожного пути по ходу следования поезда на перегоне «Клевань-Обаров», наезд предупрежден. Однако, при осмотре тела мужчины были выявлены признаки травмирования железнодорожным транспортом: травматическая ампутация обеих ног. Мужчина, которым оказался 25-летний житель Ривненского района Ривненской области, уже был без признаков жизни.

В тот же день, 19 апреля, около 24.00, на перегоне «Черновцы-Южная» Черновицкой области, грузовой поезд сбил молодую женщину, которая переходила пути в неразрешенном месте. 23-летняя жительница Хмельницкой области получила тяжелые ранения, от которых умерла на месте происшествия.

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели людей.