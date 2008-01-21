В Альпах спасли семью украинских нелегалов

В воскресенье вечером швейцарская полиция спасла семью украинцев, пытавшихся в Альпах нелегально перейти границу между Италией и Швейцарией, сообщает BBC . Мать и ее пятеро детей в возрасте от девяти до 21 года сбились с дороги и едва не погибли. Заблудившись на горе Монте Лема, они пытались подавать сигналы бедствия с помощью детской портативной рации. Призывы о помощи на ломаном английском случайно поймал местный радиолюбитель, который и связался с полицией.

Полицейский вертолет обнаружил и подобрал несчастных перед самым заходом солнца. На некоторых из детей не было даже ботинок. Трое членов семьи доставлены в больницу с обморожением.

Представитель региональной полиции заявил, что украинцы уже попросили политического убежища. Их дело будет рассмотрено в прокуратуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, с пострадавшей уже говорили по телефону представители Посольства Украины в Швейцарии. Она сообщила, что в 2000 году выехала из Украины в Венгрию, где проживала вместе с детьми в надежде получить убежище. После отказа венгерских властей решила следовать вместе с детьми дальше на запад. Поскольку законодательством Европейского Союза не предусмотрено повторное ходатайство о предоставлении убежища в другой стране ЕС, украинка подала соответствующую просьбу в консульство Швейцарии в Милане (Италия). Не дождавшись ответа, попробовала пересечь итальянско-швейцарскую границу поездом, однако пограничники ее вернули в Италию, после чего она отважилась на переход через Альпы в обход пограничных постов.

По данным Федерального ведомства миграции Швейцарии, в случае подачи заявления о предоставлении убежища, спасенные украинцы будут проживать в одном из швейцарских городов, где предусмотрено содержание беженцев до принятия решения об их возвращении в Италию или Венгрию или реадмиссию в Украину.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Швейцарии и Департаменте консульской службы МИД Украины.