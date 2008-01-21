Инвестора ТРЦ «Троицкий» устроят несколько сотен миллионов долларов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины относительно предпринятия мер к обеспечению ее иска к ООО «Юджин» об обязательстве снести объект незавершенного строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд запретил ООО „Юджин" продолжать строительство торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Заказчик строительства торгово-развлекательного центра «Троицкий» - ООО «Юджин» намерено оспаривать в суде решение о сносе объекта незавершенного строительства перед НСК “Олимпийский” (Киев).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель учредителей ООО "Юджин", руководитель проекта строительства ТРЦ "Троицкий" Сергей ОВЧИННИКОВ.

Он высказал удивление по поводу решения Хозяйственного суда Киева, который запретил продолжать строительство возле НСК "Олимпийский": «Как суд мог вынести решение без нашего участия в суде? Они (Генпрокуратура) в четверг подали иск, он до нас по почте еще не дошел, мы текста его не видели. Как могли его (дело) рассматривать? Давление политическое на нас оказывается. Будем защищать свои интересы в суде».

С.ОВЧИННИКОВ не уточнил, готова ли компания сносить объект, подчеркнув, что она будет действовать всеми законными методами, поскольку объект незавершенного строительства находится в частной собственности, у собственника проекта есть вся законная разрешительная документация.

«Если такие решения суда будут приниматься за нашей спиной, мы будем все решения оспаривать. Мы будет бороться в западных судах. Мы чувствуем себя абсолютно правыми», - сказал он.

С.ОВЧИННИКОВ видит два варианта развития событий: «нам либо заплатят компенсацию, либо дадут достроить объект».

По его словам, компания привлекла международных экспертов к оценке стоимости объекта. Он отметил, что сумма компенсации может составить «значительно больше ста миллионов долларов».

«Сумма компенсации должна быть справедливой, которая нас устроит. То есть, это все понесенные затраты плюс неполученная прибыль. Это несколько сот миллионов долларов», - добавил он.

По данным С.ОВЧИННИКОВА, строительная готовность объекта сейчас составляет около 40%.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

17 января 2008 года Генеральная прокуратура Украины направила в Хозяйственный суд Киева иск об обязательстве ООО «Юджин» снести объект незавершенного строительства возле НСК „Олимпийский”.

Сегодня, 21 января, пресс-служба ГПУ сообщила, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии мер к обеспечению ее иска к ООО «Юджин» об обязательстве снести объект незавершенного строительства. Суд запретил ООО „Юджин" продолжать строительство торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

22 января Кабинет Министров должен определить сумму компенсации инвестору, который планировал построить торговый центр перед НСК «Олимпийский» в Киеве.

В частности, как заявил сегодня, 21 января, заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ, «завтра в правительстве Президент поручил провести окончательное совещание по поводу компенсаций, которые могут быть выплачены инвестору, но Президент четко поставил задачу, что завтра должны быть решены все вопросы с учетом интересов инвестора, но построенные сооружения должны быть сняты».

Справка УНИАН. Владельцем ТРЦ «Троицкий» является ЗАО «Нест-Ханнер», созданное украинским ОАО “НЕСТ» и литовским ОАО «HANNER».

Суммарный объем инвестиций в строительство ТРЦ составляет 95 млн. дол.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на февраль-март 2007 года.