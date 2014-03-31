Прошлогодние овощи и фрукты в Украине продолжают дешеветь, импортная продукция дорожает

В то же время цены на большинство видов плодоовощной продукции по-прежнему значительно выше прошлогодних, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«Основной причиной снижения стоимости плодоовощной корзины на прошлой неделе стало падение цен на лук, картофель и свеклу в связи с зачисткой примитивных и необорудованных хранилищ, а также необходимостью пополнения оборотных средств фермерами для выполнения комплекса полевых работ, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - Дополнительным фактором, продолжавшим давить на цены, был по-прежнему низкий внутренний спрос на продукцию», - отмечает эксперт.

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В то же время цены на белокочанную капусту продолжали расти, т.к. предложение продукции высокого качества по-прежнему оставалось недостаточным. Также увеличились цены и на тепличные овощи, импорт которых по причине нестабильности курса национальной валюты, продолжал сокращаться. Подорожало также и яблоко, на цену которого влияли как ситуация на валютном рынке, так и сезонное сокращение предложения качественной продукции. В то же время яблоко нетоварных кондиций можно было приобрести довольно дешево, поскольку сроки его хранения в старых хранилищах истекли, а с повышением температуры воздуха качество такой продукции резко ухудшилось.

В ближайшее время, по мнению экспертов проекта, ожидается стабилизация цен на плодоовощную продукцию высокого качества, предложение которой продолжит сокращаться.