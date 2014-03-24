Украина просит ЮНЕСКО защитить Херсонес

09:58, 24 марта 2014
Общество
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Украина обращается к ЮНЕСКО с просьбой защитить объекты культурного наследия на территории Крыма. 

Украина обратилась к ЮНЕСКО / Wikipedia

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук.

«На территории Крыма является заповедник «Херсонес Таврический», внесенный в список ЮНЕСКО именно как заповедник, который принадлежит украинскому государству. На нас возложена миссия его сохранения, но сейчас, когда мы фактически не имеем физического доступа для защиты всех раритетов, экспонатов, которые там есть и которые просто бесценны не только для Украины, но и для мира, мы обращаемся к ЮНЕСКО с просьбой помочь нам», – цитирует Нищука НБН.

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По словам министра культуры, на сегодняшний день украинские ученые фактически лишились доступа к культурным объектам после оккупации полуострова военными РФ.

Напомним, Херсонес вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.

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