В Сумской области жителей приграничных районов снова пропускают через границу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, сегодня от Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской и Воронежской областям Сумской пограничный отряд получил очередное сообщение, в котором отмечено, что пересечение государственной границы жителями приграничных регионов (Сумской и Белгородской областей) в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) осуществляется в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Однако при этом указано, что жители пересекают государственную границу только в пешем порядке, а пересечение государственной границы транспортными средствами в существующих местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) временно приостановлено.

Читайте такжеРоссийская таможня объяснила, почему закрыта граница для украинских товаров

«По состоянию на 21 марта 2014 года все местные пункты пропуска (места пересечения границы) на участке ответственности Сумского пограничного отряда функционируют в соответствии с ранее установленным режимом работы», - отмечает пресс-служба сумских пограничников.

Как сообщал УНИАН, 20 марта с 18.00 по киевскому времени российская сторона сообщила, что временно приостанавливает пропуск жителей приграничных регионов в местных пунктах пропуска. Ограничение введено в пунктах пропуска Харьковской, Сумской и Луганской областей, граничащих с Белгородской и Воронежской областями. Исключение составляли украинские местные пункты пропуска «Журавлевка» и «Александровка» в Харьковской области. В этих пунктах люди могут пересекать границу в пешем порядке, а в «Александровке» будут пропускать и рейсовые автобусы.