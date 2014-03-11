Сегодня во Львов прибудут еще 90 крымчан на временное проживание

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отметил председатель Львовского областного совета Петр Колодий, жители Крыма выезжают во Львовскую область с целью временного проживания – до моменту разрешения конфликта, сложившегося на украинском полуострове.

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"В то же время количество семей из Автономной Республики Крым и юго-восточных областей Украины, которые обратились на телефонную горячую линию Львовского областного совета и выразили желание прибыть на временное проживание, составляет 249 семей, или 1 тыс. 380 человек, среди них – 649 взрослых и 731 ребенка. По состоянию на сегодняшний день 560 человек, приехавших из Крыма во Львовскую область, уже расселены», - отмечается в сообщении пресс-службы.