В Кременчуге гостиницы и общежития готовы принять беженцев из Крыма

Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-мэр города Виктор Калашник.

«В Кременчуге есть люди, которые готовы принимать беженцев. Это владельцы гостиниц. Они готовы принимать беженцев, если будет в этом необходимость. Украинцы очень гостеприимный милосердный народ. Никто из гостиниц и общежитий, которые у нас есть, не откажет, в случае необходимости», - сказал Калашник.

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Кроме того, некоторые гостиницы готовы не только поселить жителей Крыма, но и обеспечить их питанием.

Калашник также добавил, что несколько жителей города заявили о своей готовности предоставить крымчанам временное убежище.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ряд регионов Украины заявил о своей готовности в условиях социально-политической нестабильности принять и разместить жителей Крыма с семьями и обеспечить их безопасность. В частности, о готовности предоставить помощь в случае необходимости заявили власти Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, а также руководители гостиниц и санаториев ряда курортных городов.