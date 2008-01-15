СБУ перекрыла VIP-канал нелегальной миграции в ЕС

15:31, 15 января 2008
Общество
1654

Отныне ножками, ножками...

Сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области был задержан гражданин одной из европейских стран, который наладил канал нелегальной переправки лиц в страны ЕС.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области, сотрудники УСБУ установили, что иностранец использовал собственную яхту для нелегальной переправки украинских и иностранных граждан в страны Западной Европы.

С целью недопущения незаконных перевозок иностранец был выдворен за пределы Украины и ему запрещен въезд на территорию нашего государства сроком на 1 год.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter