СБУ перекрыла VIP-канал нелегальной миграции в ЕС

Сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области был задержан гражданин одной из европейских стран, который наладил канал нелегальной переправки лиц в страны ЕС.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области, сотрудники УСБУ установили, что иностранец использовал собственную яхту для нелегальной переправки украинских и иностранных граждан в страны Западной Европы.

С целью недопущения незаконных перевозок иностранец был выдворен за пределы Украины и ему запрещен въезд на территорию нашего государства сроком на 1 год.