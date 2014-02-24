Завтра в Украине похолодает: температура может опуститься до 10 градусов мороза

В большинстве областей Украины похолодает. Температура воздуха понизится до 0-6 мороза, на севере Левобережья местами до -10 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 0-5 тепла, на Закарпатье и в Крыму до +5 +8 градусов, сообщает Opogode.ua.

Погоду большей части Украины будет определять восточный антициклон, который обусловит сухую погоду. И только влияние южного циклона с центром над Черным морем обусловит дожди и мокрый снег в южной части Украины. Вечером осадки достигнут Житомирской и Винницкой областей.

Ночью и утром ожидаются туманы. На реках западных областей возможны подъемы уровней воды.

Читайте такжеТеплая погода в Украине сохранится до конца недели

На западе преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла. На Закарпатье до +8 градусов.

В северных областях преимущественно сухо, вечером в Житомирской области без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза , в Черниговской и Сумской областях местами до -6-10 градусов, днем 0-5 градусов тепла, возможно до 2 мороза.

В центральных областях осадков не ожидается, лишь днем ​​в Винницкой области небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

На востоке без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, местами до -10, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Читайте такжеПлохая погода увеличивает работоспособность - исследования

На юге временами дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +2 +8 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине восточный и юго-восточный, 5-12 метров в секунду, на востоке и юге порывы 15-20 м/с.