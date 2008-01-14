Бензин в Украине не подорожает?

Нефтепродукты в Украине не подорожают, по крайней мере в зимний период, успокаивают водителей эксперты, - нет предпосылок. Оптовые цены на горючее понемногу снижаются и в Европе, и у нас.

Тот же девяносто пятый с начала декабря потерял 150 гривен на тонне и сейчас стоит 5700 гривен. Дизель подешевшав на 100 гривен.

Дополнительный фактор для ценовой стабильности - небольшой спрос на АЗС и наличие импорта: сейчас на нашем рынке более 40% заграничных нефтепродуктов. Ссылка трейдеров и переработчиков на мировое подорожание нефти и рост экспортной пошлины в России - не совсем корректны. На наш рынок, как говорят эксперты, это пока что не влияет.

Геннадий Рябцев, эксперт ТЭК отмечает: "Нужно разделять прибыль ту, которая декларируется нефтеперерабатывающими предприятиями, и ту, которую они реально получают. Все заводы якобы работают почти на нулевом уровне рентабельности, однако благодаря тому, что нефть закупается предприятиями у, скажем так, профилированных структур или зависимых структур от владельцев этих НПЗ, то на границах Украины закупается нефть по ценам, которые как правило завышены".

ICTV