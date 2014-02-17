Во Львове "Правый сектор" устроил драку на концерте рок-группы

Около 03:00 в воскресенье их отпустили, возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство", сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел во львовском спорткомплексе " Спартак". Около 20 молодых людей, которые утверждали, что представляют "Правый сектор", устроили драку после отказа музыкантов допустить их к микрофону.

Нападение на фронтмена группы "Тень Солнца" четко зафиксировано на видео, снятом посетителем концерта.

"Наш менеджер сказал, что какой-то парень попросил сказать со сцены, чтобы люди приобщались к "Правому сектору". Я вежливо отказал. А уже после нескольких песен мигнул свет, прозвучал призыв "ребята, работаем!", и примерно двадцать человек в балаклавах ворвались в помещение, бросились к сцене, - рассказал Сергей Василюк, лидер группы "Тень Солнца". - Странно, потому наша группа всегда дружила с представителями "Правого сектора". Недавно мы даже дали для них сольный концерт в Киеве. Надеюсь, что это были все-таки провокаторы".

На официальной странице "Правого сектора" в ВКонтакте инициаторов драки называют "титушками".

У задержанных изъяли два пневматических пистолета, два ножа и маски, рассказал начальник милиции Львова Сергей Зюбаненко. Они утверждали, что представляют "Правый сектор", некоторые имели соответствующие нашивки и надписи на одежде.