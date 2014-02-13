Сегодня в Украине туманы и морось, в Крыму почти лето

В течение дня предполагается +2 - +10 градусов, а в Крыму до +15 - +20 градусов, сообщает opogode.ua.

Временами пройдут дожди, морось и удержатся туманы, которые ухудшат видимость до 50-300 метров. В Крыму и в восточных областях существенные осадки маловероятны.

На реках ожидается таяние льда, в Карпатах - высокая вероятность схождения лавин.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют в Украине похолодание после 20 февраля В западных областях местами небольшой дождь, туман, морось. Температура воздуха 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +7 +10 градусов.

На севере местами дождь. Местами туман. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В центральной части дождь, морось, туман. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

На востоке преимущественно без осадков, лишь местами туман. Температура воздуха +2 +9 градусов.

В южной части существенные осадки маловероятны, возможны туманы. Температура воздуха +6 +12 градусов, в Крыму +12 +17, местами до +20 градусов.

В Киеве местами дождь, местами туман. Температура воздуха +4 +7 градусов.

В Украине ожидается юго - восточный ветер, на западе - северо -западный, 5-12 м/с.