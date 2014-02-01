В Украине остаются обесточенными 412 населенных пунктов
08:58, 01 февраля 2014Общество
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В Украине по состоянию на 7 утра 1 февраля в АР Крым и 8 областях Украины остаются обесточенными 412 населенных пунктов.
Непогода обесточила многие села
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в субботу утром, без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов в Одесской области, 99 - в Крыму, 73 - в Николаевской области, 47 - в Херсонской, 34 - в Донецкой, 38 - в Тернопольской,11 - во Львовской, 8 - в Ивано-Франковской и 5 - в Черновицкой области.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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