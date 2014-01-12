Совет судей Украины обратился к Верховной Раде с просьбой о защите

С соответствующим заявлением в своем видеообращении выступил заместитель главы Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Павел Гвоздик.

«Суды, как общественная институция, предназначены для решения конфликтов и являются цивилизованным способом поддерживать в обществе гражданский мир. Судья, как лицо, наделенное властью решать такие конфликты, должен зависеть только от одного – от воли закона», - подчеркнул Павел Гвоздик. По его словам, происходящие сегодня в стране события, связанные с попытками повлиять на суд с целью принятия решений в угоду кому-то, не дают возможности законным путем решать конфликтные ситуации.

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«Мы обращаемся к Верховной Раде и требуем принятие срочных решений, которые были бы направлены на усиление защиты судей: как физической, так и социальной. К сожалению, последние события свидетельствуют о том, что судьи остались без такой защиты», - подчеркнул замглавы ВССУ.

Он также обратился к простым гражданам страны с просьбой поддержать служителей Фемиды. «Это в интересах всего общества», - сказал Павел Гвоздик, акцентировав внимание на том, что в ситуации, когда судья сам является незащищенным, напрасно надеяться на то, что он сможет защитить интересы других граждан.