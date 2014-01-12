Глава Верховного суда попросил защитить судей и их семьи

«Независимый суд является обязательным атрибутом любой демократической страны. Независимость судей нужна не только и не столько нам, судьям, сколько вам – гражданам: для того, чтобы на практике реализовывать свое конституционное право на справедливый суд», - подчеркнул Ярослав Романюк, которого цитирует Левый берег.

По его словам, судебная общественность Украины встревожена событиями, которые происходят в последнее время в Украине. В частности, речь идет о массовых акциях возле зданий судов, которые препятствуют нормальной работе суда и направлены на то, чтобы склонить должностных лиц к принятию того или иного процессуального решения, выгодного какой-то из сторон рассматриваемого дела. При этом Ярослав Романюк акцентировал особое внимание на увеличение числа случаев не только морального давления на служителей Фемиды, но и над зафиксированными попытками физической расправы над судьями. Так, глава ВСУ вспомнил о громких убийствах судьи Трофимова в Харькове и судьи Зубкова в Киеве.

По теме: КГГА: Во время акций возле Киево-Святошинского райсуда к медикам обратилось 17 человек

«На днях попытка физической расправы имела место в Шевченковском районом суде города Киева. Буквально вчера такая же попытка была осуществлена в Святошинском районном суде города Киева, когда группа лиц, недовольным процессуальным решением суда, вместо того, чтобы применить законные способы обжалования этого решения в установленном законном порядке, предприняли попытку физической расправы над судьей», - заявил Ярослав Романюк.

Глава ВСУ обратился к властям и правоохранительным органам с просьбой предпринять меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. «Я обращаюсь к руководству правоохранительных органов государства с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование судебных учреждений; с тем, чтобы обеспечить надежную защиту судей и членов их семей», - сказал он.