Финансисты поддержали понижение уровня долларизации экономики Украины

Такое мнение высказал эксперт Польского центра восточных исследований Аркадиуш Сарна.

«Если смотреть статистику Нацбанка за последние два года, то уровень долларизации кредитов и депозитов сильно упал. Мне кажется, что политика центробанка Украины за последние годы идет в том направлении, чтобы национальная валюта стала главной валютой населения, компаний, чтобы кредитоваться и откладывать деньги на депозиты. Результаты обнадеживают даже на фоне того, что происходит на рынках», - сказал он.

Финансист выразил убеждение, что в данное время ни население, ни власти не заинтересованы в ослаблении гривны.

В связи с этим, он предположил, что в новом году и банковская система, и экономика Украины будут работать относительно стабильно.

«Если взять те возможности, которые есть у власти, у Нацбанка и Минфина, можно надеяться, что курс будет более-менее стабильным. Даже если будет девальвация, она будет не сильная. Но это тоже зависит от многих факторов. В частности, это те же договоренности с Россией: насколько они будут стабильны, будут ли они такими, как мы почувствовали в конце года», - подытожил Сарна.