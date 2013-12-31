В мире не осталось украинских заложников - МИД
18:33, 31 декабря 2013Общество
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В мире больше нет украинских заложников
Евгений Перебыйнис заявил, что в мире больше нет украинских заложников
Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис в эфире телеканала 112 Украина.
"На данный момент ни в Йемене, ни в других странах нет граждан Украины, которые находятся в плену или в заложниках", - сказал Перебейнос. По его словам, освобожденная в Йемене украинка - последняя из наших граждан, которые находились в плену.
При этом глава департамента предостерег украинцев: "Ситуация в Йемене остается непростой, поэтому мы рекомендуем нашим гражданам пока воздержаться от визитов в эту страну".
Ранее в МИД Украины сообщили, что 25 декабря в Йемене была освобождена украинка, которую похитили и удерживали как заложницу с мая 2013 года.
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