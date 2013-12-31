В Херсонской области убили депутата райсовета от Партии регионов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прокуратуре области, труп депутата был обнаружен 30 декабря на обочине дороги.

Известно, что первоначально у следствия не было твердой уверенности в том, был ли депутат объектом нападения, или же стал жертвой ДТП. Однако позже версия о ДТП отпала.

Предварительно, покойный получил удар тупым предметом по голове. Травма оказалась смертельной.

Читайте також: На Днепропетровщине застрелили депутата горсовета

Как сообщили в прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В районе работает оперативно-следственная группа, которая проводит расследование всех обстоятельств гибели Дудки. Депутат проживал в селе Партизаны указанного района.