На Днепропетровщине застрелили депутата горсовета
07:14, 05 декабря 2013Общество
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Вчера около 18 часов в городе Орджоникидзе Днепропетровской области застрелен депутат городского совета, руководитель одного из местных предприятий
Депутата убили выстрелом в голову / Фото : zbroya.info
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
По данным прокуратуры, депутата убили из огнестрельного оружия выстрелом в голову. Прокуратура не сообщает деталей преступления.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ст .115 ч.1 Уголовного кодекса Украины.
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Один из местных интернет - сайтов сообщает, что убийство произошло на одной из центральных улиц города возле магазина бытовой техники.
Также названа фамилия депутата - С.Поляков.
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