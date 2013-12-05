На Днепропетровщине застрелили депутата горсовета

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По данным прокуратуры, депутата убили из огнестрельного оружия выстрелом в голову. Прокуратура не сообщает деталей преступления.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ст .115 ч.1 Уголовного кодекса Украины.

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Один из местных интернет - сайтов сообщает, что убийство произошло на одной из центральных улиц города возле магазина бытовой техники.

Также названа фамилия депутата - С.Поляков.