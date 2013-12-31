В «Борисполе» пограничники обнаружили у японца глину с «Фукусимы»

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, система радиологического контроля «Янтарь» сработала на багаж пассажиров рейса «Франкфурт – Киев». Как выяснилось впоследствии, именно на багаж гражданина Японии. В результате углубленного осмотра личных вещей были обнаружены 2 пластмассовых контейнера со смесью глины с землей весом 12 граммов. По показателям радиационного фона допустимые нормы были превышены приблизительно вдвое.

Гражданин Японии сообщил, что смесь в контейнерах была набрана на месте утечки радиации во время катастрофы на атомной станции «Фукусима», и он транспортирует глину в Житомирский национальный агроэкологический университет.

В настоящее время контейнеры изъяты и будут переданы представителям Государственного предприятия «Радон» для дальнейшей экспертизы и утилизации.