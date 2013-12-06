СМИ: На Евромайдане утром поймали двух "титушек" с пистолетами и списками расходов
07:22, 06 декабря 2013Общество
15010 0
В 5:30 на Евромайдане ожидали атаки "Беркута" и провокаций. Вместо этого отряды самообороны утром поймали двух парней с двумя пистолетами вблизи баррикад
Об этом сообщает ТСН.
У "титушек" отобрали оружие и провокаторов повели в сторону Дома профсоюзов. Местные активисты говорят, что эти же провокаторы днем грелись у бочек общественного телевидения.
По теме: На Евромайдане в Ровно задержали вооруженного мужчину
Также они сообщили, что у провокаторов нашли пропуски в штаб Евромайдана, списки расходов на еду и сигареты, недавно приобретенные газовые пистолеты. По их словам, задержанные выглядят как типичные "титушки".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter