СМИ: На Евромайдане утром поймали двух "титушек" с пистолетами и списками расходов

Об этом сообщает ТСН.

У "титушек" отобрали оружие и провокаторов повели в сторону Дома профсоюзов. Местные активисты говорят, что эти же провокаторы днем грелись у бочек общественного телевидения.

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Также они сообщили, что у провокаторов нашли пропуски в штаб Евромайдана, списки расходов на еду и сигареты, недавно приобретенные газовые пистолеты. По их словам, задержанные выглядят как типичные "титушки".