21-ая Благотворительная ярмарка в Киеве перенесена на февраль 2014 года

Международный женский клуб Киева с сожалением сообщает о том, что в связи с событиями, которые происходят в Киеве, Благотворительная Ярмарка не будет проведена 7 декабря 2013 в КиевЭкспоПлаза (ул. Салютная 2-б, 2-й павильон).

Мы планируем перенести мероприятие на февраль 2014 года. Все входные билеты и Лотерейные Билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату.

Запросы о предоставлении дополнительной информации просьба направлять по адресу fundraising@iwck.org