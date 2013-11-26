Рыбак обещает возобновить переговоры о ЗСТ с Канадой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в интервью журналистам в Оттаве.

По его словам, на сегодняшний день “приостановлены переговоры о зоне свободной торговли с Канадой”, “так мы договорились, что переговоры мы продолжим, и нам нужно подписать соглашение о зоне свободной торговли”.

Рыбак также сообщил, что во время встреч с генерал-губернатором Канады, с двумя спикерами, представителем оппозиции и с рядом министров правительства Канады “мы затронули вопрос об упрощении процедуры предоставления виз для украинцев”.

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“Мы затронули вопрос об упрощении виз, чтобы наши люди могли выезжать в Канаду и смотреть, как люди живут, как работает демократия”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что своим визитом «в целом доволен». По его словам, также во время встреч речь шла о том, что “главный стратегический путь - евроинтеграция”. “Мы продолжаем эту работу, но нам нужно выяснить экономические отношения с Россией, и мы это будем делать”, - добавил Рыбак.

Сегодня завершается официальный визит председателя ВР Рыбака в Канаду.