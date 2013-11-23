Завтра в Украине ожидается небольшой дождь

Днем в западной части и в Житомирской области - умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°, днем 5-10°, в Крыму и на юге Одесской области 12-17°; в восточных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

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В Киеве и области ожидается небольшой дождь. Ночная температура в Киевской области 3-8° тепла, дневная - 5-10°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.