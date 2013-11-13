В Борисполе заявляют, что аэропорт готов принимать все типы самолетов

Об этом в интервью порталу Airport Business рассказал генеральный директор аэропорта Алексей Кочанов.

По его словам, улучшенная инфраструктура аэропорта и современная техническая база дают возможность привлекать в «Борисполь» ведущих мировых авиаперевозчиков. Так, с 16 января 2014 года крупнейшая ближневосточная авиакомпания Emirates начнет совершать прямые перелеты из Киева в Дубай.

«Это первый авиаперевозчик, который предоставит пассажирам Украины возможность совершить перелет настоящим первым классом», - отметил Алексей Кочанов.

Напомним, что международный аэропорт «Борисполь» является единственным в Украине, который обладает двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП) - №1 и №2. Полоса №1 полностью соответствует требованиям международной организации гражданской авиации IКAO, что позволяет ей оставаться единственной в Украине, которая может обслуживать дальнемагистральные рейсы.

Взлетно-посадочная полоса №1 аэропорта «Борисполь» обладает такими техническими характеристиками: толщина бетона составляет 0,9 метра; на полосе установлено более 2000 осветительных и сигнальных приспособлений; под бетоном проложено 230 км кабельных сетей; самолеты могут совершать посадку на ВВП №1 при видимости менее 200 метров. Кроме того, полоса оборудована инновационной светосигнальной системой, системой раннего выявления гололеда и системой дистанционного управления и контроля за состоянием оборудования. Чтобы получить право эксплуатации и обслуживания светосигнального оборудования, специалисты аэропорта прошли обучение в Германии.

За 10 лет эксплуатации взлетно-посадочной полосы №1 в аэропорту «Борисполь» на ней не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.