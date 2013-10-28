62-летний хмельнитчанин на велосипеде за месяц объездил 11 стран Европы

Хмельнитчанин в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал, что во время командировки на рекламном проспекте одной из туристических фирм увидел интересный туристический маршрут, который пролегал почти через всю Европу и заканчивался во Франции, в Париже.

"И хотя поездка была автобусной, я подумал, а не сделать ее велосипедной. Собрал свой рюкзак, проверил исправность велосипеда - и вперед, в Европу. Имея немалый туристический опыт за плечами, путешествие проходило без сюрпризов ", - рассказал он.

Велосипедный экстремал признался, что конечной точкой путешествия должен был стать Париж, однако маршрут пришлось откорректировать уже после первых дней поездки. Понял, что в определенный для себя время - около месяца - не уложится. Путь велосипедиста пролегал через Польшу, Чехию, Австрию, Италию, Словакию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию, Венгрию.

"Пришлось ездить многими горными дорогами. Однако в память врезались две, которые имели интересные названия: Волчья дорога - в Словении и Девичья - где-то в Хорватии или Черногории. Волчья дорога - неважная, как для езды на велосипеде, но, слава Богу, короткая. Да и волков там не встретил. На Девичьей дороге, к сожалению, не встретил и девушек. Однако устлана она была змеиными шкурками. Может с этим и связано", - отшутился путешественник из Хмельницкого.

Стоит заметить, что путешествовал Владимир Макогон безо всякой электроники - не брал с собой ни навигатор, ни мобильный телефон. Ничего не брал и для самообороны, так как считает путешествие европейскими дорогами абсолютно безопасным.

"Режим путешествия был достаточно напряженным. Ежедневно преодолевал более сотни километров, ночевал, как правило, в малолюдных местах под открытым небом. Впоследствии пристроился отдыхать на оборудованных автобусных остановках. На питание тратил 2-4 евро в день, покупая в основном хлебобулочные изделия и молоко. Так называемым "подножный кормом" служили яблоки, сливы, инжир", - отметил хмельнитчанин.

В общей сложности Макогон проехал более 4000 километров. Финансовые затраты при этом составили всего 80 евро.