В Одессе опять протестуют сторонники Маркова, несмотря на запрет суда

Как передает корреспондент УНИАН, пришедшие к зданию ОГА, расположенном по проспекту Шевченко, выразили возмущение событиями, связанными с задержанием и арестом лидера партии «Родина» Марковым.

«Мы не дадим в обиду Игоря Олеговича. То, что с ним вытворяет сегодняшний режим, не укладывается ни в какие рамки. Мы решили делать все возможное для его скорейшего освобождения», - сказал УНИАН один из участников собрания, не пожелавший назвать имя и фамилию, представившийся «рядовым членом партии «Родина».

Аналогичные намерения высказывали вслух и другие участники собрания. Многие из них, в основном пожилые люди, говорили, что они не состоят в политической силе, которую возглавляет Марков. При этом называли другую политсилу – ПСПУ.

Вместе с тем, агитационно-разъяснительную работу в толпе проводили члены политсовета «Родины» Григорий Кваснюк и Сергей Бавболан.

Присутствующие на месте событий сотрудники милиции никого не задерживали и активистам не мешали.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 25 октября, Окружной административный суд Одесской области запретил проведение массовых акций в центре Одессы до 5 ноября. В суд обратился исполнительный комитет Одесского горсовета, запрет распространяется на все организации без исключения и касается улиц Еврейской, Преображенской, Балковской, Ланжероновской, Пушкинской, Приморской, а также - Думской площади, проспекта Шевченко и Фонтанской дороги.

Лидеру партии «Родина» Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным МВД, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.