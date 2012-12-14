В изоляторе временного содержания умер задержанный

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, ранее судимый за кражи житель Коломыи находился в статусе подсудимого и обвинялся в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, мошенничестве с финансовыми ресурсами, присвоении и растрате чужого имущества, злоупотреблении служебным положением и служебной подделке. Дело в отношении подсудимого рассматривалось в суде, однако он не являлся на судебные заседания, был объявлен в розыск и задержан. Перед помещением в изолятор временного содержания задержанный прошел медицинский осмотр, результаты которого подтверждали, что состояние здоровья позволяет подсудимому находиться в условиях ИВС.

Через несколько часов после помещения в ИВС задержанному стало плохо. Работники изолятора вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Осмотрев больного и сделав ему инъекции медицинских препаратов, медики констатировали состояние мужчины как удовлетворительное.

Через некоторое время после отъезда медиков правоохранители заметили, что задержанному снова стало плохо. Работники милиции еще раз вызвали бригаду врачей, и до ее приезда оказывали задержанному первую медицинскую помощь. Невзирая на принятые реанимационные меры, мужчина умер.

Окончательную причину смерти задержанного устанавливает судебно-медицинская экспертиза. При осмотре тела умершего следов насильственной смерти не обнаружено.