Посол США призывает Украину защищать интеллектуальную собственность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт во время презентации ежегодного аналитического отчета Американской торговой палаты в Украине.

«Главной задачей Украины в ближайшей перспективе должна стать защита интеллектуальной собственности, что откроет двери для инвесторов инноваций и предпринимательства», - сказал Пайетт.

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Он признал, что правительство Украины понимает необходимость именно такого развития событий, и США приветствует такую позицию чиновников. «Правительство заявило о приоритете такого развития событий, и правительство США это приветствует. Но теперь нужно перевести благие намерения в конкретные действия», - сказал посол.

При этом он отметил, что не менее важно для Украины усиление верховенства права в целом.

«Усиление верховенства права окажет позитивный эффект как на привлечение инвестиций, так и на усиление конкурентоспособности. Суды должны принимать надежные и последовательные решения, применять одинаковое законодательство ко всем, и это создаст равные условия ведения бизнеса и для притока инвестиций», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в специальном опросе Американской торговой палаты, проведенном для оценки ситуации вокруг защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, отмечается, что недостаточный уровень защиты интеллектуальных прав в Украине, имеющий существенное негативное влияние на инвестиционную привлекательность страны, лишь отчасти связан с необходимостью усовершенствования законодательства и во многом зависит от политической воли, направленной на внедрение и выполнение уже существующей нормативной базы, а также обязательств Украины перед международными и отечественными организациями собственников прав интеллектуальной собственности.

Согласно опросу, участниками которого стали 111 ведущих компаний, работающих в нашей стране (74% из них с иностранным капиталом), 57,6% респондентов отметили, что ситуация с защитой прав интеллектуальной собственности в Украине особенно не отличается от ситуации в других развивающихся странах. При этом 53,6% респондентов сказали, что за последние два года в Украине не произошло каких-либо значительных изменений законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, и только 1,82% подчеркнули, что законодательство о защите прав интеллектуальной собственности выполняется эффективно.