Украинским заключенным объяснили, почему они не должны просить о лечении за границей

Украинские осужденные подавали заявления относительно возможного лечения за рубежом, но с ними была проведена “разъяснительная работа”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной пенитенциарной службы Александр Лисицков, отвечая на вопрос журналистов, были ли заявления от других украинских осужденных, кроме экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о лечении за рубежом.

“Такие заявления были. На сегодняшний день их нет, потому что проведена определенная работа разъяснительная”, - сказал он и отметил, что в украинском законодательстве лечение заключенных за рубежом не предусмотрено.

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В то же время, по его мнению, в Украине достаточно “специалистов, докторов наук, кандидатов наук и профессоров, которые могут успешно лечить у нас в Украине”.

“Клиники прекрасно оборудованы, специалисты — все мы пользуемся услугами и ходим в наши здравницы”, - сказал Лисицков и добавил, что рекомендует всем украинцам лечиться в Украине.

Также на вопрос относительно состояния здоровья Тимошенко Лисицков ответил, что ее состояние “стабильное”. “Как говорят, в полном здравии находится: может писать, читать”, - сказал он.

Кроме того, Лисицков сообщил, что Тимошенко 388 раз предлагали пройти определенные медобследования, но в 270 случаях она отказывалась.