В Верховную Раду пришел Кличко-младший
16:47, 10 октября 2013Общество
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В Верховную Раду Украины пришел брат народного депутата, лидера партии «УДАР» Виталия Кличко Владимир
Кличко привел в парламент брата
Как передает корреспондент УНИАН, Кличко-старший провел своего брата по кулуарам парламента, завел в ложу помощников народных депутатов и в ложу прессы.
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поздравил боксера, а народные депутаты встретили его аплодисментами.
На вопрос журналистов: “Вы пришли в парламент на экскурсию?”, Кличко-младший ответил: “Да”.
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