В Верховную Раду пришел Кличко-младший

Как передает корреспондент УНИАН, Кличко-старший провел своего брата по кулуарам парламента, завел в ложу помощников народных депутатов и в ложу прессы.

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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак поздравил боксера, а народные депутаты встретили его аплодисментами.

На вопрос журналистов: “Вы пришли в парламент на экскурсию?”, Кличко-младший ответил: “Да”.