На Тернопольщине непогода разрушила крышу дворца XIX века

В Коропце Монастыриского района Тернопольской области в результате непогоды обрушилась крыша во дворце Бадени конца 19 века.

Как сообщил УНИАН начальник отдела охраны культурного наследия департамента культуры, религий и национальностей облгосадминистрации Ярослав Пелихатйы, инцидент произошел на днях из-за непогоды.

«Один из шпилей дворца во время ветра упал и полностью разрушил крышу, которая и так находилась в аварийном состоянии. Сейчас памятник закрыли для туристов, поскольку есть угроза дальнейшего разрушения сооружения. Посмотреть на дворец можно лишь снаружи», – рассказал Пелихатый.

По его словам, в настоящее время ремонтные работы во дворце не ведутся из-за нехватки средств, поэтому во время дождей намокают внутренние помещения дворца.

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«Как минимум необходимо 100 тыс. грн, чтобы устранить последствия обвала. На капремонт нужно значительно больше средств. Однако областной совет, в собственности которого находится дворец, не может обеспечить финансирования. Объясняют тем, что до сих пор не утвержден бюджет области, как следствие денег взять негде. Продолжаем с ними переговоры, ведь эта проблема требует оперативного вмешательства и решения», – подчеркнул Пелихатый.

Как сообщал УНИАН, в апреле вследствие надлежащего ухода в Ныркове Тернопольской области рухнула одна из каменных башен Червоногородского замка.

Справка УНИАН. Дворец Бадени является историческим памятником архитектуры местного значения. Построен в конце 19 в. в стиле венского ренессанса, был семейной резиденцией маршалка Галицкого сейма, графа Станислава Марцина Бадени.