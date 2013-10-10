СБУ установила личность мужчины, взорвавшего себя на границе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя СБУ Петр Шатковский.

Он отметил, что сейчас уточняются детали происшествия. «Обстоятельства произошедшего во многом прояснены. В ближайшее время общественность будет проинформирована», - сказал Шатковский.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 октября в пункте пропуска «Бачевск» Сумской области подорвал себя нарушитель границы. В результате инцидента он погиб. Два пограничника были ранены и в тяжелом состоянии госпитализированы. После этого Государственная пограничная служба Украины перевела охрану украинско-российского участка границы в усиленный режим.

По данному факту открыто уголовные производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст.15, 115 п.5 (покушение на убийство), ст.201 (контрабанда), ст.358 (подделка документов, использование поддельных документов), ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).