Волынянин уклонился от уплаты налогов на сумму 2,7 млн ​​грн
17:07, 08 октября 2013Общество
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Мужчина скрывается от милиции.
Волынянина разыскивают за уклонение от уплаты налогов
На Волыни объявлен в розыск Дмитрий Б., которого подозревают в уклонении от уплаты 2,7 миллиона гривен налогов.
Об этом IA ZIK сообщили в ГУ Миндоходов в области.
Волынские налоговики за совершение преступлений, связанных с умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделкой документов, разыскивают 34-летнего Дмитрия Б., проживавшего в Луцке.
Мужчина якобы организовал незаконную финансово-хозяйственную деятельность частного предприятия в лесоперерабатывающей отрасли и умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму 2,7 млн грн . В настоящее время, утверждают в ГУ Миндоходов, он скрывается от органов предварительного расследования.
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