На Волыни объявлен в розыск Дмитрий Б., которого подозревают в уклонении от уплаты 2,7 миллиона гривен налогов.

Об этом IA ZIK сообщили в ГУ Миндоходов в области.

Волынские налоговики за совершение преступлений, связанных с умышленным уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделкой документов, разыскивают 34-летнего Дмитрия Б., проживавшего в Луцке.

Мужчина якобы организовал незаконную финансово-хозяйственную деятельность частного предприятия в лесоперерабатывающей отрасли и умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму 2,7 млн ​​грн . В настоящее время, утверждают в ГУ Миндоходов, он скрывается от органов предварительного расследования.