Урожай овощей превышает внутреннюю потребность на 2 млн тонн

Кроме того, урожай картофеля превысит запросы рынка втрое. А чтобы избежать сезонного колебания цен, к концу года необходимо наполнить все имеющиеся овощехранилища. Этому должна содействовать местная власть. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Нет сомнений, что украинцам хватит урожая овощей. Сложные погодные условия не повлияли на это. До конца сезона украинцы планируют собрать около 10 миллионов тонн овощей. При этом внутреннее потребление колеблется на уровне 7 миллионов тонн. То есть, урожай превысит внутренний спрос на 2 миллиона тонн. И украинцы будут полностью обеспечены отечественными овощами», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр также добавил, что подобная ситуация наблюдается и с урожаем картофеля. Его дефицита точно не будет, поскольку планируется собрать более 21 млн тонн. Тогда как для внутреннего потребления необходимо лишь 6 миллионов.

«Еще один важный вопрос, который непосредственно влияет на цену, − это возможности для хранения собранного урожая. Для этого государство продолжает поддержку строительства овоще- и картофелехранилища. А в Украине основными производителями овощей и картофеля остаются селянские хозяйства. Поэтому городские власти должны им помочь, чтобы до конца сезона полностью заполнить существующие хранилища», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также глава ведомства добавил, что стабилизировать цену на овощи помогают оптовые рынки сельхозпродукции. Ведь они минимизируют наценку посредников, а также имеют значительные емкости для длительного хранения продукции. И сегодня уже ведется работа над открытием такого рынка в Кировоградской области.