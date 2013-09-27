На Харьковщине разгорелся скандал из-за свалки рядом с домами (видео)

Вони налякані чутками, що на нього будуть звозити сміття з усього району, а особливо тим, що кордони звалища будуть пролягати поряд з житловими будинками, повідомляє ТСН.

Кілька сотень пікетувальників намагалися докричатися до міського голови, щоб той вніс питання про будівництво нового сміттєзвалища на розгляд сесії. Жителі Люботина виступають проти неї. Бояться, що, коли на місці їх звалища будуть робити полігон, то його площа його істотно збільшать, а мотлох будуть звозити звідусіль.

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Люботинцы говорят, что летом от уже действующей свалки, дышать нечем. Глава города Александр Теличко уверяет, что полигон будет построен с соблюдением всех санитарных норм и исключительно для нужд Люботина. Свалка в Люботине действует более сорока лет. До ближайших домов так называемого Старого Люботина отсюда недалеко - через небольшое поле. Сейчас хозяева свалки - это бездомные. Они днями копаются в мусоре. Свалка не имеет ограждения, ее не охраняют ни днем, ни ночью.

Проконтролировать кто и что туда выбрасывает - невозможно, сетуют чиновники. Когда на ее месте будет полигон, то убеждают, что все изменится. Людям пообещали рассмотреть "мусорный вопрос" на следующей сессии. Впрочем, в мэрии уже определили примерный срок строительства - год, а областной бюджет выделил на него 10 млн грн. Жители Люботина угрожают, что если строительство все же начнется, то перекроют дорогу на Харьков.